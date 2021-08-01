Эксперт Минздрава назвал самые опасные пищевые аллергены

Какие продукты наиболее часто являются причиной развития аллергии? Какие аллергены самые опасные в мире пищевых продуктов? В чем разница между пищевой непереносимостью продуктов и пищевой аллергией? На эти и другие вопросы ответил профессор кафедры детских болезней Азербайджанского медицинского университета, доктор медицинских наук Гусейн Габулов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году около половины населения Земли будет подвержено аллергическим заболеваниям. На сегодняшний день одной из самых распространенных аллергических заболеваний является пищевая аллергия, которая встречается у 5 процентов взрослого и около 10 процентов детского населения планеты .

- Какие продукты наиболее часто являются причиной развития аллергии?

- Наиболее часто встречается аллергия на коровье молоко, особенно проявляется у детей до одного года. Возможно, так заложено природой, что в неонатальный период иммунная система малыша воспринимает лишь материнское молоко и бурно реагирует на коровье молоко. Но, обычно, аллергия на коровье молоко у 80 процентов из них со временем проходит.

Другой частый аллерген нашего рациона - куриные яйца. Это довольно полезный продукт, хорошо усваивается и крайне важен для роста и развития ребенка. Куриные яйца вводят в рацион в первый год жизни ребенка. В то же время, они могут проявить свою аллергенную способность. Аллергены в основном содержатся в белке яиц.

- Какие ещё продукты считаются высокоаллергенными?

- Аллергия на арахис - одна из самых тяжелых. В большинстве случаев она сопровождает человека всю жизнь. У детей с аллергией на арахис может развиться реакция даже тогда, когда рядом кто-нибудь ест этот продукт. Микрочастицы арахиса, попадая в воздух, способны вызвать аллергическую реакцию. В этой связи, во многих продуктах, содержащих даже немного арахиса, на упаковке имеется соответствующее напоминание.

Нередко встречается аллергия на продукты, содержащие пшеницу. В основном, такая аллергия характерна для взрослых, однако в последние годы она всё чаще встречается и у детей. Аллергия на пшеницу у детей может быть настолько серьезной, что вся семья будет вынуждена избегать продуктов, ее содержащих. С возрастом у детей аллергия на пшеницу может уменьшаться.

Часто у детей встречается аллергия на орехи - грецкий орех, фундук, миндаль, кешью и другие. Аллергия на орехи - одна из самых частых, которая передается по наследству.

К высокоаллергенным продуктам относится и рыба. Если у ребенка имеется аллергия на какой-нибудь вид рыбы, то часто отмечается гиперчувствительность и на другие её сорта. Аллергия на рыбу редко проходит с возрастом и даже может утяжелиться. У некоторых детей сильная реакция на рыбу может развиться уже при жарке (запахе) рыбы.

В целом, пищевую аллергию могут вызывать более 70 видов продуктов, среди которых можно отметить мёд, цитрусовые, клубнику, киви, томаты, какао и др.

- В чем разница между пищевой непереносимостью продуктов и пищевой аллергией?

- Многие путают пищевую непереносимость с пищевой аллергией, но это два разных заболевания. Пищевой непереносимостью принято считать не имеющий отношения к аллергии отрицательный ответ организма на употребление каких-либо продуктов или напитков, связанный с проблемами с их перевариванием. В ряде случаев пищевая непереносимость протекает бессимптомно. Единственный признак – плохое самочувствие. Поэтому выявить пищевую непереносимость бывает достаточно трудно. Врач поможет разграничить пищевую непереносимость и истинную аллергию.

- Какие симптомы могут послужить сигналом об аллергии на продукты питания?

- Симптомы пищевой аллергии варьируются между лёгким дискомфортом и серьёзными или угрожающими жизни реакциями, которые требуют незамедлительного медицинского вмешательства.

К симптомам относятся беспокойство, зуд, покраснение, сыпь, припухлость или отёк в области рта, губ, щёк, головы и тела, кашель, чихание, затрудненное и свистящее дыхание, боли в области живота, тошнота, рвота и др.