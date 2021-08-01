В Баку начинается суд над убившим жену экс-судьей

Завершено судебное следствие по уголовному делу Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве жены. Об этом haqqin. az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Парвану Ахмедову 30 мая 2021 года во время ссоры в жилом массиве Ляиш баглары Сабунчинского района из охотничьего ружья застрелил ее муж Ф.Ахмедов, занимавший на тот момент должность судьи Сабунчинского районного суда.

Ф.Ахмедову были предъявлены обвинения по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.