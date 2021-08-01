Оппозиция Армении против избрания «турецкого шпиона» вице-спикером парламента

Кандидат в вице-спикеры Национального собрания Армении от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян никогда не скрывал, с какими целями он находился в Турции в 2017 году. Об этом заявил сам Рубинян сегодня, 3 августа, в парламенте, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов, пишут армянские СМИ.

Представитель фракции оппозиционного блока «Честь имею» Анна Карапетян заявила, что Рубен Рубинян в 2017 году несколько месяцев находился в Турции и никогда не рассказывал, с какой целью.

«У нас уже есть прецедент, когда спикером парламента был шпион с позывным "Омега" (имеет в виду слухи об экс-спикере Арарате Мирзояне), теперь нам хотят сплавить турецкого шпиона», - цитирует Карапетян Sputnik Армения.

В ответ Рубинян заметил, что обвинения Карапетян не соответствуют действительности: он не раз заявлял, что "был там по программе Фонда Гранта Динка и несколько месяцев занимался исследованиями".

Обратившись к Карапетян, выдвиженец правящей партии указал, что обвинения в «туркофильстве» и «обслуживании действующими армянскими властями интересов Анкары» озвучивались оппозицией ещë задолго до досрочных парламентских выборов, прошедших 20 июня. Теперь настало время подумать, что они дали и обществу, и самим обвинителям, отметил Рубинян.

