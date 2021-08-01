Вертолет МЧС тушит лесной пожар в Ярдымлы

Пожар в лесополосе в горной местности близ села Хонуба Ярдымлинского района продолжается. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, к тушению пожара в горной местности со сложным рельефом (при тушении пожара используется в основном ручной труд) привлечены в общей сложности 130 человек личного состава подразделений Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Сегодня с утра к тушению пожара привлечен 1 вертолет авиационного отряда МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.