Турция призывает Грецию отказаться от провокаций

Турция внимательно отслеживает действия Греции в регионе и надеется на развитие добрососедских отношений и мирного диалога с ней. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на заседании в режиме видеоконференции с участием начальника Генштаба, командующих родами войск, глав миссий ВС Турции в Афганистане, Ливии, Азербайджане, на Кипре, представителя Турции при НАТО и др.

Акар отметил, что любые разногласия в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря должны и могут быть решены путем переговоров: «Позиция Турции в этом в вопросе предельно искренняя. Надеемся, что Афины осознают этот факт».

Глава Минобороны Турции отметил, что власти Греции игнорируют даже соглашения, которые подписали сами. «К сожалению, наш сосед не отказывается от провокаций и агрессивного курса в регионе. Турция не приемлет подобного отношения. Надеюсь, третьи страны, откажутся от попыток использования Греции в качестве орудия продвижения своих интересов».