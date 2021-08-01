Раиси назвал «главные проблемы» Ирана

Новый президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал бороться на своем посту за отмену санкций США, введенных против Тегерана. Об этом Раиси заявил во время церемонии утверждения президента в должности духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи, которая проходила во вторник.

«Мы будем работать над отменой санкций, однако не намерены связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств», - цитирует Раиси агентство ISNA.

Раиси назвал «главные проблемы, которые нужно срочно решать»: это «дефицит бюджета, стабилизация инвестиционного рынка, работа с угрозами коронавируса и обеспечение населения водой и электричеством».