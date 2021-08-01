Генпрокуратура и МВД о смерти задержанного наркоторговца

Жителя Сиязани задержали с партией наркотиков. В отделении полиции куда он был доставлен его состояние ухудшилось, и он скончался в больнице. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД.

Согласно информации, 2 августа в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств жителя района Турала Исмаилова, 1990 года рождения, было обнаружено и изъято восемь упаковок психотропного вещества - метамфетамина. Он был задержан в качестве подозреваемого и доставлен в камеру предварительного заключения Сиязанского районного отдела полиции.

Около 22:00 его состояние ухудшилось. Сотрудники полиции немедленно доставили Т.Исмайлова в Сиязаньский региональный Центр диагностики и лечения, но, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

В настоящее время по факту в прокуратуре Сиязанского района проводится расследование. Были получены объяснительные лиц, содержащихся с Т.Исмаиловым в одной и соседних камерах, и дежурных сотрудников полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия и тела, проведены другие необходимые процессуальные действия. Следует отметить, что в ходе предварительного внешнего осмотра, проведенного экспертом, каких-либо повреждений на теле обнаружено не было. Решение будет принято в зависимости от результатов расследования.