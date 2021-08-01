Напомним, что накануне российская «Новая газета» обнародовала вопиющее нарушение прав помощника имама Соборной мечети в Челябинске Рината Яминева. Религиозного деятеля в судебном порядке наказали за то, что он скопировал текст с азербайджанского сайта о посещении президента Азербайджана Ильхама Алиева мечети в Агдаме, превращенной в период армянской оккупации в свинарник. Второе наказание последовало за цитирование президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего политику исламофобии президента Франции Макрона. Тракторозаводский районный суд Челябинска признал публикации на странице Яминева возбуждающими ненависть и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Преследование помощника имама Соборной мечети в Челябинске Рината Яминева, а также принятое судебное решение, ограничившее конституционные свободы религиозного деятеля, вызвали глубокую обеспокоенность главы Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. Об этом заявил сам А.Пашазаде в телефонной беседе с haqqin.az .

Шейх-уль-ислам решил направить обращение к председателю Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Центрального духовного управления мусульман России, главному муфтию УрФО Ринату Раеву.

«В период армянской оккупации было уничтожено 64 мусульманских мечети. Неслыханный средневековый вандализм, содеянный в отношении наследия ислама, поражает воображение. Разрушены не только мечети, но и церкви. После освобождения Карабаха весь мир стал свидетелем разрушения армянскими властями в Ходжавенде православной церкви. Более того, на протяжении десятилетий стирались следы православной культуры, а большинство албанских храмов превращены в григорианские церкви.

Помощник имама не сказал ничего нового. Он просто озвучил известные всему международному сообществу факты о преступлениях на оккупированных землях Азербайджана. Неоднократно и представители Русской православной церкви выступали с осуждением разрушения мечетей и памятников исламского наследия в Карабахе. А превращение мечети в Агдаме в свинарник и вовсе преступление беспрецедентное и варварское.

Действия в отношении помощника имама в Челябинске – это большая несправедливость. И мы должны возвысить свой голос в защиту Рината Яминева. Мы должны призвать к защите прав этого гражданина и мусульманина. Нас объединяет глубокая вера в Аллаха. Нас объединяет святое писание – Коран. Поэтому считаю своим долгом встать на защиту прав мусульманина, сказавшего правду. И справедливость должна быть восстановлена».