Пашинян формирует свое правительство

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении шести министров и вице-премьера.

Армянские СМИ пишут, что пост вице-премьера сохранил Мгер Григорян. Министром экономики остался Ваан Керобян. Свои посты сохранили и глава минобразования, культуры, науки и спорта Ваграм Думанян, министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян и глава Минздрава Анаит Аванесян.

На должность главы Минюста назначен бывший омбудсмен Карен Андреасян. Экс-министр экономики Тигран Хачатрян, в ноябре 2020 года покинувший пост министра экономики, назначен министром финансов.

Напомним, 2 августа президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.