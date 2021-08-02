Напомним, что накануне российская «Новая газета» обнародовала вопиющее нарушение прав помощника имама Соборной мечети в Челябинске Рината Яминева. Религиозного деятеля в судебном порядке наказали за то, что он скопировал текст с азербайджанского сайта о посещении президента Азербайджана Ильхама Алиева мечети в Агдаме, превращенной в период армянской оккупации в свинарник. Второе наказание последовало за цитирование президента Турции Эрдогана, осудившего политику исламофобии президента Франции Макрона. Тракторозаводский районный суд Челябинска признал публикации на странице Яминева возбуждающими ненависть, и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Посольство Азербайджана в России взяло под особый контроль дело помощника имама Соборной мечети Рината Яминева в Челябинске.

Некоторое время глава Духовного управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил свою глубокую обеспокоенность делом Яминева, и в интервью haqqin.az заявил о готовящемся обращении председателю Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Центрального духовного управления мусульман России, главному муфтию УрФО Ринату Раеву.

Тем временем, посольство Азербайджана в России принимает необходимые меры для оказания эффективной правовой помощи Р.Яминеву в вышестоящих судебных инстанциях Челябинской области. «Посол Полад Бюльбюльоглы взял этот вопрос под свой личный контроль. Делается все необходимое для защиты прав Р.Яминева. К нам поступают и обращения обеспокоенных сложившейся ситуацией представителей азербайджанской диаспоры в Челябинске», - сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в России.

Отметим, что накануне «Новая газета» сообщила и о переговорах посла Азербайджана П.Бюльбюльоглы с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным.

В свою очередь, и редакция haqqin.az будет держать дело Яминева в поле своего зрения.