США начали крупнейшие военные учения со времен холодной войны

США начали крупнейшие интегрированные военно-морские учения со времен холодной войны Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на американские военно-морские силы.

Согласно информации, учения проводятся с целью показать возможности США вести войну на нескольких фронтах и ответить на агрессию Китая и России, в том числе в Черном море, в Восточном Средиземноморье, в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

По заявлению ВМС, событие охватит 17 часовых поясов и будет длиться до 16 августа.