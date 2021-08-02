Спецслужбы задержали экс-премьера Киргизии

Следственная группа Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержала бывшего премьер-министра Темира Сариева по делу о золоторудном месторождении "Кумтор". Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, "следствием установлено, что Сариев, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб".

Бывший глава правительства выдворен в ИВС СИЗО ГКНБ. С ним будут продолжены следственные действия, "по результатам которых в ближайшие 48 часов Первомайским районным судом города Бишкек будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения".

Ранее бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в международный розыск по делу о деятельности рудника. В понедельник Акаев прибыл в Киргизию, он сообщил, что сделал это добровольно и готов сотрудничать со следствием.