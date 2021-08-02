Работодатели активно присоединяются к «марафону занятости»

Число работодателей, присоединившихся к «марафону занятости», направленному на поддержку трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов, пострадавших в Отечественной войне, уже достигло 341.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, из них 155 - государственные, остальные - частные предприятия. Из работодателей 210 относятся к сфере услуг, 98 - к переработке, 19 - к сельскому хозяйству, 14 - к строительству.

Количество вакансий, представленных работодателями, присоединившимися к марафону, достигло 1484.

По предоставленным вакансиям уже обеспечены достойной работой 342 человека, в том числе 83 члена семей шехидов и 259 ветеранов. Среди трудоустроенных преобладают лица в возрасте от 18 до 29 лет.

Работодатели, желающие присоединиться к марафону, могут подать заявку перейдя по ссылке: https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Члены семей шехидов и получившие ранение в Отечественной войне для обеспечения работой в рамках проекта могут подать заявку, указав информацию о себе и перейдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.