Жара выше 40 градусов ожидается в Азербайджане
Завтра, 4 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, ночью местами прогнозируются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 23-26, днем 34-39, в Баку ночью 23-25, днем 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65%, днем 35-40%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов.
Завтра днем в ряде горных районов Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, утром местами туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26, днем - 35-39, местами - 41, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.
На Апшероне в течение дня ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в целом будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.