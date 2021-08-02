В Анталье эвакуировали население из-за пожара

В районе Гюндогмуш провинции Анталья на юге Турции продолжается тушение лесных пожаров. Как сообщает Anadolu, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Пожар, начавшийся 29 июля в лесном массиве в районе Ортаконуш, под воздействием сильного ветра распространился на большую территорию. Ввиду сложности рельефа работы по тушению затруднены. Из-за жары, низкой влажности и сильного ветра огонь угрожает не только Ортаконушу, но и близлежащим населенным пунктам Чарызёзю, Сенир, Нарагаджи, Балкая и Умутлу.

На фоне приближения огня жители района Гюндогмуш были эвакуированы. Пожарные без остановки продолжают тушение пожаров. К работам подключилась авиация.