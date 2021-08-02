«Азеригаз» дает старт новой акции

С 4 августа ПО «Азеригаз» начнет организацию «Передвижных комнат приема», об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе объединения.

В то же время мы можем назвать эту акцию «Открытым микрофоном». Основной целью организации «Передвижных комнат приема» является создание условий для комфортной передачи жалоб и проблем граждан и оперативного реагирования на их существующие проблемы. Основным преимуществом абонентов будет то, что проблемы, озвученные ими посредством «Открытого микрофона», будут заслушаны непосредственно на уровне генерального директора и заместителей ПО «Азеригаз» и даны соответствующие указания по их решению, осуществлен непосредственный контроль за их исполнением.

Программа «Передвижных комнат приема» впервые будет реализована в новом жилом массиве в поселке Говсан Сураханского района. Жители этого района могут воспользоваться нашим «Открытым микрофоном» 4 августа с 10:00 до 13:00.

Для информации отметим, что программа «Передвижных комнат приема» охватит все регионы нашей страны. Адреса мест, где будут установлены наши «Открытые микрофоны», будут объявлены заранее.