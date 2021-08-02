Президента Сербии проверят на детекторе лжи

"Для меня невероятна история, когда все знают, что эта криминальная группа, появившаяся и организованная в Черногории, устроила самые ужасные преступления в современной сербской истории", — заявил Вучич, подчеркнув, что в СМИ запущена кампания по дискредитации команды президента.

Сербский лидер Александр Вучич намерен пройти тест на полиграфе, чтобы доказать отсутствие связей с организованной преступностью. Об этом сообщает ТАСС.

"Я готов пройти допрос на полиграфе, чтобы было видно, солгал ли я хоть одно слово, уверен, что на это готов и господин (глава МВД Сербии) Вулин", — добавил глава государства.

Ранее один из ближайших соратников сербского президента, его заместитель в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич подал иск о возбуждении уголовного дела против Вучича по обвинению в связях с мафией, чтобы доказать невиновность сербского лидера.

До этого один из арестованных главарей преступной группировки футбольных болельщиков Велько Беливук по кличке Воля-Неволя на допросе утверждал, что якобы не один раз контактировал с руководством республики и даже получал задания от президента. Утечка протокола этого допроса попала в СМИ.