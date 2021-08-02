Внимание! Метеорологи предупреждают о надвигающейся жаре

В Азербайджане температура воздуха повысится до 43 градусов.

Согласно сообщению Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, с 4 по 8 августа максимальная температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составит 35-39, местами 41, в регионах - 35-40 градусов тепла.

Ожидается, что в низменных районах и в некоторых местах Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана столбики термометров поднимутся до 43 градусов тепла.