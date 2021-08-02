Эрдоган созывает Высший военный совет Турции

В Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в среду, 4 августа, пройдет заседание Высшего военного совета Турции.

Как сообщает Anadolu, на заседании в президентском комплексе будут обсуждены вопросы назначений в ВС, повышения в званиях офицеров высшего и среднего звена, а также отправки на пенсию генералов и адмиралов.

В заседании примут участие вице-президент Фуат Октай, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава МИД Мевлют Чавушоглу, главы МВД Сулейман Сойлу, министр казначейства и финансов Лютфи Эльван, министр образования Зия Сельчука, начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер и командующие родами войск.