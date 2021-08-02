Талибы расширяют зону контроля в Афганистане

Данные движения «Талибан», официального Кабула и ООН по зоне контроля в Афганистане разнятся.

По данным МВД Афганистана, больше половины страны контролируются правительственными силами. Талибы заявляют о господстве над 80 процентами земель страны, а согласно данным ООН, талибы контролируют от 50 до 70 процентов территории страны.

По данным агентства Anadolu, под контролем талибов находятся более 150 из 407 уездов Афганистана, хотя талибы утверждают о контроле над более 260 уездами страны.

При этом центры 34 провинций Афганистана полностью контролируются правительством.

По данным ООН, в составе движения «Талибан» насчитывается от 58 тысяч до 100 тысяч вооруженных боевиков. Причем ряды талибов постоянно пополняются.

Под ружьем у правительственных сил - 308 тысяч человек, тогда как уже к середине 2021 года их число планировалось довести до 352 тысяч.