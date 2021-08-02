В настоящее время посредством пяти центров DOST 80 процентов населения Баку и Абшеронского района полностью охвачено 152 услугами по 11 направлениям. На следующем этапе будет создана широкая сеть центров DOST. До конца 2023 года планируется открыть еще восемь таких центров, то есть довести их число до 13.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом сказал глава ведомства Сахиль Бабаев на презентации проектов по созданию филиалов центров DOST.

По его словам, к 2025 году планируется создать 17 центров DOST, и в настоящее время ведутся проектно-строительные работы по открытию соответствующих центров в Гяндже, Сумгайыте, Бардинском, Губинском, Масаллинском, Шекинском и Сабирабадском районах.

Помимо региональных центров DOST, в близлежащих городах и районах также будут открыты их филиалы. Таким образом у 17 центров появятся 47 филиалов, сказал глава ведомства.

Бабаев отметил, что центры DOST и их филиалы также откроются в Нахчыванской Автономной Республике и на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что одна из основных целей - повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг. В результате количество услуг, предоставляемых в центрах DOST, за последние два года выросло примерно на 30 процентов.

Министр сообщил, что в нынешнем году будет запущено приложение Virtual DOST, и каждый сможет воспользоваться услугами центров из любого места, где есть подключение к интернету.

Затем состоялись презентация и обсуждение проектов по созданию центров и филиалов DOST в Гяндже, Сумгайыте, Бардинском, Губинском, Масаллинском, Шекинском и Сабирабадском районах.