Грузия на пике четвертой волны коронавируса

В Грузии не планируется ужесточение ограничений, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, по словам которой, это пик четвертой волны, который продержится дней десять.

"Пока ужесточение тех правил, которые уже введены и действуют, не планируется. Главное – выполнять то, что уже действует. Сколько бы мы ни вводили санкций, если сами граждане не осознают необходимость ношения масок, эти санкции будут лишь формальностью", – сказала Габуния, передает Sputnik Грузия.

Габуния отметила, что система здравоохранения пока справляется с ситуацией. "Пока у сектора здравоохранения есть ресурс управлять увеличенными случаями как на дому, так и в госпитале", – заявила она.

В свою очередь, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что, если темпы роста случаев инфицирования сохранятся, строгих ограничений не избежать.

Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.