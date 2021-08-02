Призер Токио-2020 Рафик Гусейнов: «Побеждаешь армянина - становишься героем, проигрываешь – враг народа. Это неправильно»

«Очень рад, что наконец завоевал олимпийскую медаль, - говорит наш спортсмен. - Это была моя старая мечта. Медали с других соревнований у меня были, не хватало только олимпийской награды. Очень рад, что смог завоевать лицензию на Олимпиаду и выступить в Токио.

Победа есть победа. Неважно – над армянином или над представителем другой страны. Неправильно делить спортсменов на нации. Это неверный подход. Получается, что, когда побеждаешь армянина, становишься героем, а когда проигрываешь – врагом народа. Главное, что я завоевал медаль. Это для меня самая большая победа. И это победа моего отца.

Вчера я стартовал в 1/8 финала со шведом, который является серебряным призером чемпионата мира. У меня был маленький перерыв между схваткой с ним и четвертьфиналом против сильного киргиза, у которого первый поединок был легким. А я не успел восстановиться. Поэтому не получилось.

Сегодня я постарался исправить свои ошибки. Понятно, что бронза – это не золото. Но главное, что я завоевал награду. От наших борцов тут ждут очень многого. Выступление нашей тяжелой артиллерии еще впереди. Ждем успехов от нашего «спецназа» - Гаджи Алиева, Марии Стадник, Шарифа Шарифова…».