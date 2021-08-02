Акаева отправили за золотом новые подробности сенсационного возвращения
Сообщение о приезде первого президента Кыргызстана на родину прозвучало сенсационно. Он не появлялся там с момента бегства в 2005 году в Москву. Даже когда в 2016 году в Бишкеке скончался его старший брат Асанкул, Аскар Акаев не решился приехать на похороны. Что же произошло такого, что сняло прежние, непреодолимые барьеры, и исторический визит домой нынешнего главного научного сотрудника московского Института математических исследований сложных систем оказался возможным?
Произошло два ключевых события: президентом страны стал Садыр Жапаров, всю свою политическую деятельность строивший на идеях национализации народного богатства – золоторудных запасов Кыргызстана, а парламент запустил такую процедуру в отношении крупнейшего месторождения Кумтор. Именно при Акаеве началась промышленная эксплуатация Кумтора и именно с его подачи и, говорят, прямого давления, ею занялась канадская компания. Нынешний разработчик кыргызского месторождения Centerra Gold Inc. – прямая наследница тех соглашений. Первого президента и членов его семьи обвиняли в том, что они лоббировали интересы иностранной фирмы небезвозмездно, и это, собственно, и было причиной, по которой Акаев держался подальше от родины, избегая уголовного преследования.
По ходу борьбы за актив, который обеспечивает около 7% ВВП Кыргызстана и 23% промышленного производства страны, стало ясно, что легкой победы не будет. В мае Жогорку Кенеш, парламент Кыргызстана, позволил правительству взять месторождение под временное внешнее управление в случае нарушения экологических требований. Тут же с канадцев судебным решением потребовали три миллиарда долларов за нарушение экологических норм и еще насчитали 25 миллионов за долги по страховым взносам.
Экологическая ситуация вокруг месторождения действительно аховая. Идет активное загрязнение и разрушение ледников, которые питают бассейн Сыр-Дарьи, имеющей огромное значение для Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Логика руководства страны понятна: показательно наказать иностранцев за природный ущерб и пополнить казну – жирный плюс новому политическому руководству. Кроме того, власти намерены пересмотреть условия участия: вместо нынешнего пакета в 26% в Centerra, по словам вице-премьера Акылбека Жапарова, Кыргызстан хочет потребовать долю в 80-90%. Не захотят канадцы платить и более щедро делиться – поставить нового разработчика, на новых, более выгодных для страны условиях. Своих возможностей для этого у киргизов нет: слишком сложно и дорого.
Очевидно, проанализировав, куда движется ситуация, Centerra Gold Inc. запустила через американский суд процедуру банкротства, на время которой невозможно отторжение активов и какие-либо юридические действия с ними. Одновременно был заблокирован доступ к серверам компании, а выплаты сотрудникам и рабочим прекращены: ну, раз власти ввели временное управление, пусть они и платят. Для четырех тысяч человек в штате это большой удар: в среднем за двухнедельную вахту работники тут получали около 1,5 тысяч долларов, огромные деньги по меркам страны. Месторождение кормит большое количество людей, и их недовольство ситуацией неопределенности, которая может длиться очень долго, пока стороны будут вести судебную тяжбу, важный фактор в развернувшейся борьбе.
Таким же фактором являются и показания Аскара Акаева, которые он нынче дает межведомственной следственной группе. Мало кто сомневается, что киргизские руководители и канадские предприниматели находились во взаимовыгодных отношениях, и это позволяло компании несколько экономить на дорогостоящих экологических программах. Но одно дело догадки, другое дело свидетельства очевидцев и участников, которые могут стать аргументом Кыргызстана против Centerra Gold Inc. в международных судах, где не любят нарушителей экологических норм. Самому первому президенту ничего не будет, и за давностью лет, и в силу его тогдашнего политического статуса: Акаев все время подчеркивает, что не лез в детали хозяйственно-экономических дел. Но что-то полезное для следствия рассказать он, конечно, может. За этим, судя по всему, и прилетел.
Одно то, как Акаев прилетел, многое говорит о том, для чего. Его сопровождает сын Илим. В аэропорту вчера еще преследуемому президенту дали возможность устроить небольшой пресс-брифинг. Те несколько дней, которые он, как было заявлено, проведет в Кыргызстане, Акаев будет жить у родственников. У него состоялась встреча с действующим президентом Жапаровым. Как ни крути, никак не получается образ без пяти минут заключенного за коррупцию.
И тут сложно не вспомнить о недавнем, в конце мая, двухдневном визите Садыра Жапарова в Москву, во время которого он встречался с Владимиром Путиным и уверял российского президента, что «Россия - наш главный союзник и торгово-экономический партнер». Именно Россия может и хочет занять место разработчика киргизских золотых месторождений. Еще хочет Китай, у границ которого расположен Кумтор, а пятимиллиардный долг Пекину – серьезный рычаг давления на Бишкек. Если китайские товарищи получат доступ к стратегическому ресурсу страны, их оттуда будет уже никак не выдавить, это отлично понимают и в руководстве Кыргызстана, и в Кремле. Так что предположение, что с профессором Акаевым ответственные люди пообщались и порекомендовали, под определенные гарантии безопасности, съездить на родину, послужить, так сказать, обоим своим отечествам, не выглядит сколько-нибудь надуманным.