Леонид Швец, автор haqqin.az 15:55

Сообщение о приезде первого президента Кыргызстана на родину прозвучало сенсационно. Он не появлялся там с момента бегства в 2005 году в Москву. Даже когда в 2016 году в Бишкеке скончался его старший брат Асанкул, Аскар Акаев не решился приехать на похороны. Что же произошло такого, что сняло прежние, непреодолимые барьеры, и исторический визит домой нынешнего главного научного сотрудника московского Института математических исследований сложных систем оказался возможным?

Произошло два ключевых события: президентом страны стал Садыр Жапаров, всю свою политическую деятельность строивший на идеях национализации народного богатства – золоторудных запасов Кыргызстана, а парламент запустил такую процедуру в отношении крупнейшего месторождения Кумтор. Именно при Акаеве началась промышленная эксплуатация Кумтора и именно с его подачи и, говорят, прямого давления, ею занялась канадская компания. Нынешний разработчик кыргызского месторождения Centerra Gold Inc. – прямая наследница тех соглашений. Первого президента и членов его семьи обвиняли в том, что они лоббировали интересы иностранной фирмы небезвозмездно, и это, собственно, и было причиной, по которой Акаев держался подальше от родины, избегая уголовного преследования. По ходу борьбы за актив, который обеспечивает около 7% ВВП Кыргызстана и 23% промышленного производства страны, стало ясно, что легкой победы не будет. В мае Жогорку Кенеш, парламент Кыргызстана, позволил правительству взять месторождение под временное внешнее управление в случае нарушения экологических требований. Тут же с канадцев судебным решением потребовали три миллиарда долларов за нарушение экологических норм и еще насчитали 25 миллионов за долги по страховым взносам. Экологическая ситуация вокруг месторождения действительно аховая. Идет активное загрязнение и разрушение ледников, которые питают бассейн Сыр-Дарьи, имеющей огромное значение для Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Логика руководства страны понятна: показательно наказать иностранцев за природный ущерб и пополнить казну – жирный плюс новому политическому руководству. Кроме того, власти намерены пересмотреть условия участия: вместо нынешнего пакета в 26% в Centerra, по словам вице-премьера Акылбека Жапарова, Кыргызстан хочет потребовать долю в 80-90%. Не захотят канадцы платить и более щедро делиться – поставить нового разработчика, на новых, более выгодных для страны условиях. Своих возможностей для этого у киргизов нет: слишком сложно и дорого.

Очевидно, проанализировав, куда движется ситуация, Centerra Gold Inc. запустила через американский суд процедуру банкротства, на время которой невозможно отторжение активов и какие-либо юридические действия с ними. Одновременно был заблокирован доступ к серверам компании, а выплаты сотрудникам и рабочим прекращены: ну, раз власти ввели временное управление, пусть они и платят. Для четырех тысяч человек в штате это большой удар: в среднем за двухнедельную вахту работники тут получали около 1,5 тысяч долларов, огромные деньги по меркам страны. Месторождение кормит большое количество людей, и их недовольство ситуацией неопределенности, которая может длиться очень долго, пока стороны будут вести судебную тяжбу, важный фактор в развернувшейся борьбе. Таким же фактором являются и показания Аскара Акаева, которые он нынче дает межведомственной следственной группе. Мало кто сомневается, что киргизские руководители и канадские предприниматели находились во взаимовыгодных отношениях, и это позволяло компании несколько экономить на дорогостоящих экологических программах. Но одно дело догадки, другое дело свидетельства очевидцев и участников, которые могут стать аргументом Кыргызстана против Centerra Gold Inc. в международных судах, где не любят нарушителей экологических норм. Самому первому президенту ничего не будет, и за давностью лет, и в силу его тогдашнего политического статуса: Акаев все время подчеркивает, что не лез в детали хозяйственно-экономических дел. Но что-то полезное для следствия рассказать он, конечно, может. За этим, судя по всему, и прилетел.