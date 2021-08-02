В Северной Корее из-за голода раздают продовольствие из армейских запасов

В КНДР организовали раздачу армейских продовольственных запасов для предотвращения нового крупного голода среди населения страны, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное агентство разведки Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, новая волна голода угрожает Северной Корее из-за пандемии коронавируса, а также климатических изменений в 2021 году. В страну пришла засуха и жаркая погода, которые негативно повлияли на осенний урожай ключевой сельскохозяйственной культуры — риса.

Кроме того, жара и засуха уничтожили значительную часть урожая кукурузы и нанесли удар по животноводству. По данным разведки Южной Кореи, КНДР рассматривает борьбу с голодом как «вопрос существования нации».

Эксперт частного института GS&J в Южной Корее, Квон Тэ Чжин утверждает, что это не первый раз, когда Северная Корея использует армейские запасы для стабилизации ситуации с продовольствием, однако на этот раз, по оценке эксперта, запасы армии будут практически исчерпаны.