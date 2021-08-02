80-летний старик оказался поджигателем лесов в Италии

Итальянские карабинеры арестовали двух жителей Сицилии, пытавшихся поджечь лес в провинции Энна, говорится в сообщении правоохранителей.

Согласно сообщению, двое поджигателей обнаружены в лесистой местности гор Неброди на территории одноименного национального парка. Злоумышленниками оказались 80-летний сицилиец и гражданин Албании 25 лет, оба занимающиеся скотоводством. После неудачного бегства с места преступления у них были обнаружены емкости с горючим и зажигалки, передает РИА Новости.

Крупные природные пожары на Сицилии продолжаются с прошлой недели. Тушением очагов заняты 124 команды пожарных, которые за понедельник провели три сотни операций.