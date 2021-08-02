МВД опровергает обыск в доме Бахтияра Амрахова

Информация об обысках в доме Бахтияра Амрахова, сына заместителя председателя Хачмазской районной организации партии "Мусават" Сохраба Амрахова, не соответствует действительности, заявили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, старший инспектор губинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Хаял Талыбов в ответ на запрос СМИ заявил, что 30 июля в Хачмазский районный отдел полиции поступила жалоба на жителя района Бахтияра Амрахова, работающего на территории района зубным техником.

Жалобщик отметил, что три года назад Б.Амрахов получил от него 500 манатов для проведения стоматологических услуг, однако никакого лечения не провел. В связи с этой жалобой Б.Амрахов был приглашен в районный отдел полиции и освобожден после получения объяснений.