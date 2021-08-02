Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:59

По итогам прошлого года в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» (АО "Азмелсутасарруфат") из госбюджета и внебюджетных фондов перечислено 578,4 млн манатов. Это на 18,7% меньше, чем в 2019 году. Хотя 2019-й по засушливости и не уступал предыдущим годам. Чем в госбюджете обосновано такое решение, сказать трудно. Как отмечается в консолидированном финансовом отчете ОАО за прошлый год, свыше 70% средств направлено в 2020 году на эксплуатацию и содержание его объектов. На эксплуатацию объектов мелиорации и водного хозяйства использовано 412,8 млн манатов, оставшиеся примерно 161,1 млн манатов ушли на строительно-восстановительные работы. На приобретение различных активов выплачено 220,8 млн манатов. А поставщикам товаров, работ и услуг выплачено 234,4 млн манатов, что на 327 млн манат меньше, чем в предыдущем году. Как видно, большой минус у ОАО образовался не только в доходной, но и расходной части. А если учесть, что прошлый год был, пожалуй, самым засушливым в истории Азербайджана и на самом высоком уровне, и с самых высоких трибун говорилось о необходимости принятия срочных мер, то причину такого урезания доходно-расходных статей мелиораторов можно назвать безумием. Ведь только в манатах измеряется весь объем проделанной ими работы за год. В то же время это и обосновано - мелиораторы полностью провалили возложенную на них важную задачу.

При этом, как отмечает агентство, от продажи оросительной воды выручено всего 3,848 млн манатов, что на 7% меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель вызывает просто тревогу. Ведь продажа оросительной воды является главным источником заработанных доходов мелиораторов. Получается немыслимая картина: за каждый заработанный манат они потратили в сотни раз больше средств. Мы понимаем, что сельское хозяйство, в том числе и мелиорация и водное хозяйство страны – одни из крупнейших получателей госсубсидий. Но, помилуйте, всему ведь должен быть и предел – государство выделяет субсидии не для того, чтобы мелиораторы сидели сложа руки – они должны при этом и зарабатывать. Парадоксальным является и тот факт, что при наличии примерно в 100 структурных подразделениях АО 21 784 человек, к выполнению различного рода ремонтных работ, в том числе очистке каналов привлекаются частные компании, иногда сомнительного происхождения. Чувствуете, чем это пахнет? Поэтому вовсе неслучайно среднемесячная заработная плата работников «Азмелсутасарруфат» составляет 381,6 манатов. При том, что она за годы выросла на 27%. То есть мелиораторы зарабатывают в месяц в два раза меньше, чем в среднем по стране, хотя работа у них в основном полевая, где должны выплачиваться разные коэффициенты вроде удаленности, безводности и т.д. И результат такого отношения к этой важной сфере народного хозяйства налицо. Как отметил полтора месяца назад зампредседателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Рафик Асланов, в этой сфере страны имеются определенные трудности, что связано с тем, что система в водном хозяйстве устаревшая. По его словам, срок эксплуатации построенных в советское время водохранилищ, водных каналов истек, в связи с чем происходят большие потери. Выход из положения он видит в реализации «Плана мероприятий для обеспечения эффективного использования водных ресурсов на 2020-2022 годы».