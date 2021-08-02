Washington Post: «дельта» — это фактически новый вирус

В документе, который поступил в CDC (Центр медицинской профилактики и контроля), отражены данные по нескольким недавним вспышкам штамма «дельта» и результаты исследований этой разновидности вируса, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

Исследователи признают, что «дельта»-штамм можно считать новым вирусом. Оказалось, что вирусная нагрузка у привитых людей может быть такой же, как у непривитых. Кроме того, вакцинированные люди могут быть настолько же заразными.

В связи с этим в CDC уже изменили рекомендации по ношению масок. Их опять должны носить все, включая вакцинированных людей, и даже на улице.

«Мы считаем, что на индивидуальном уровне вакцинированные люди могут распространять вирус, поэтому и обновили рекомендации», — приводит издание слова федерального чиновника от здравоохранения, который попросил не называть его имени.