Франция и Греция отказали Турции в трудную минуту

Франция и Греция после предложений направить в Турцию пожарные самолеты для помощи в борьбе с лесными пожарами не стали этого делать. Как сообщает ТАСС, с таким утверждением выступил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция, конечно, принимает помощь, которую предлагают другие страны, - приводит его слова газета "Ени шафак". - Франция сначала предложила отправить [в Турцию] самолет, но потом отозвала предложение. Греция сначала сказала, что отправит самолет, но потом отказалась от этого, так как у них самих вспыхнули пожары".