После 11 соревновательных дней на Олимпиаде Азербайджан делит 36-е место в общекомандном по количеству завоеванных медалей.

У нас три медали. Однако главный табель о рангах основывается на количестве золотых наград, и тут мы делим лишь 75-е место с Казахстаном и Мексикой. У трех стран по три бронзовые медали.

Если бы у Азербайджана было бы хоть одно золото, то мы бы сейчас занимали 47-ю позицию.

Лидирует Китай, у которого 32 золотые награды. Далее следуют США (24) и Япония (19). По общему количеству медалей на 1-м месте американцы (73), на 2-й позиции Китай (69), на 3-й – команда Российского олимпийского комитета (52).

Также стоит отметить, что на Олимпиаде в Рио-2016 Азербайджан занял в основном олимпийском зачете 39-е место. А наш лучший показатель – 32-е место в Лондоне-2012, где мы завоевали две золотые медали.