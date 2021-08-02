Посол Ирана появился в Западном Зангезуре… и выразил соболезнование армянским военнослужащим

Посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури неожиданно появился в Западном Зангезуре, на армянской части неделемитированой границы. Более того, иранский посол выступил с политическим заявлением, выразив свою мнимую обеспокоенность эскалацией напряженности.

Посол Ирана появился один. По своей личной инициативе. Видимо, с согласования Тегерана. И не участвуя в какой-то специальной программе дипкорпуса. Появился в окружении высокочинных военнослужащих с военным биноклем, устремив вгляд на азербайджанскую часть Зангезура.

К тому же выразил соболезнования семьям погибших армянских военнослужащих, которые стреляют в Азербайджан.