Ровшан Рзаев рассказал британскому политику о большом возвращении в Карабах

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане британским политиком и юристом, экс-председателем Комитета по сотрудничеству Европейский Союз-Азербайджан Саджадом Гейдаром Керимом.

На встрече гость был проинформирован о государственной политике, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Было отмечено, что решение проблем этой категории людей является одним из приоритетов социальной политики главы государства.

Кроме того, первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляет большую заботу и внимание к людям, оказавшимся в изгнании с родной земли. Было отмечено, что абсолютное большинство вынужденных переселенцев хотят вернуться на освобожденные от оккупации территории - на постоянное место жительства. Процесс возвращения, который будет осуществляться по принципу добровольности, начнется после обеспечения безопасности и достойных условий жизни в этих районах.

По поручению президента, в настоящее время государственные структуры занимаются решением связанных с этим вопросов.

В свою очередь, британский политик поблагодарил за теплый прием и сказал, что приехал в Азербайджан в рамках проекта “Безопасное возвращение вынужденных переселенцев” с намерением провести обсуждения для сотрудничества по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, установлению мира и другим приоритетным вопросам.

Подчеркнув, что он поедет на освобожденные от оккупации территории, Саджад Гейдар Карим отметил, что хочет поближе познакомиться с реалиями Азербайджана, внести вклад в развитие региона в условиях нынешних реалий.