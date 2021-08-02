Двух начальников полиции размундирили за слабый карантин в притонах
Приказом главы МВД Вилаята Эйвазова с должностей сняты начальник Наримановского районного управления полиции Фарид Велиев и глава 17-го отделения этого же района Ильтимас Юсифли.
Как сообщает пресс-служба МВД, причина увольнения - недостатки в обеспечении мер особого карантинного режима.
Вот уже несколько дней МВД осуществляет проверки ночных клубов в Наримановском районе. Как выяснилось в результате проверки, под видом ночных клубов на территории района действовали притоны. И скорее всего, под крышей этих высокопоставленных полицейских.