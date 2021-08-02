Лига Европы: «Нефтчи» принимает финский ХИК

Сегодня в 21:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между бакинским «Нефтчи» и финским ХИК.

Судить встречу будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильмом Колламом. Ответная игра пройдет 12 августа в Хельсинки.

Если «Нефтчи» пройдет финскую команду и выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, то обеспечит себе как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций. В раунде плей-офф Лиги Европы «Нефтчи» сыграет с турецким «Фенербахче».

Если же чемпион Азербайджана уступит ХИК, то отправится в раунд плей-офф Лиги конференций, где в борьбе за попадание в групповой этап встретится с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Торсхавн» (Фарерские острова).