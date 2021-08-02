Утверждается, что злоумышленники накачали девушку наркотиками и стали принуждать к половой связи с несколькими мужчинами. Не выдержав истязаний, девочка сбежала и некоторое время просто скиталась, пока ее не нашли и не вернули в семью.

Несовершеннолетняя девушка в Барде была изнасилована 29-летним отцом троих детей. По информации, распространенной в социальных сетях, мужчина преградил подростку дорогу, когда она возвращалась из магазина и сказал, что смонтировал ее неприличные фотографии. Он начал шантажировать девочку, угрожая тем, что убьет ее и ее отца.

Как заявил haqqin.az пресс-секретарь Госкомитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, представители Госкомитета, местной исполнительной власти и психолог навестили эту семью и поговорили с девочкой и ее отцом.

«В ходе разговора девочка сказала, что не нуждается в помощи и не видела грубого обращения к себе. Отец требует, чтобы совершивший в отношении девочки насилие ответил перед законом. Соответствующие структуры продолжают осуществлять скоординированную деятельность по этому вопросу», - сказал представитель Госкомитета.

В то же время, представитель пресс-службы МВД Анар Гафаров заявил haqqin.az, что еще в июне житель села Джумалар Бардинского района обратился на горячую линию «102» и заявил, что его несовершеннолетняя дочь ушла из дома и не вернулась. В Отделении полиции Бардинского района было незамедлительно начато расследование.

Было установлено, что девочка утром прибыла на автовокзал Барды и на одном из маршрутных такси выехала в Баку. Полицейские нашли ее в Баку и 15 июня вернули семье.

На утро следующего дня отец девочки снова обратился в полицию и заявил, что его дочь еще в августе прошлого года была изнасилована несколькими жителями села. Была назначена экспертиза, которая подтвердила нарушение целостности девственной плевы. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 152.1 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

В качестве подозреваемого был задержан житель города Барда. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.