Мурад Самедов, парламентский корреспондент 19:19

Сегодняшнее заседание Милли Меджлиса больше походило на «товарищеский суд», где депутаты соревновались в красноречии по осуждению своего коллеги. Паршивую овцу отправили на заклание. На заседании парламента присутствовал и генпрокурор Кямран Алиев. Сам Эльданиз Салимов отсутствовал, он прибыл в Милли Меджлис днем ранее на заседание Дисциплинарной комиссии и принес свои извинения.

Все подробности инцидента в Набрани до сих пор не раскрыты. Известно лишь, что Эльданиз Салимов выпивал в компании в ресторане, который арендует его родственник. Когда дело близилось к полуночи, туда явились сотрудники полиции, которые потребовали закрыть ресторан в соответствии с режимом карантина. Между подвыпившим депутатом и сотрудником полиции завязался спор, в результате которого народный избранник избил сотрудника полиции. На сегодняшнем заседании спикер Сахиба Гафарова заявила о наличии некой 10-минутной видеозаписи, после просмотра которой у депутатов не останется сомнений и вопросов в виновности коллеги. Генпрокурор Кямран Алиев также в ходе выступления отметил, что дело Эльданиза Салимова не рядовое, и когда оно дойдет до суда, общественность узнает все подробности. Выступившая на заседании Малахат Ибрагимгызы заявила, что действия депутата Эльданиза Салимова наводят тень на весь парламент. В социальных сетях пользователи критикуют депутатов, что по мнению Малахат Ибрагимгызы, недопустимо. Красноречивее всех Эльданиза Салимова осуждал депутат Муса Гулиев, который напомнил, что всего месяц назад в стенах парламента депутаты упивались речью президента братской Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Особенно М.Гулиев прослезился в момент, когда Эрдоган назвал Милли Меджлис «победоносным парламентом». «И теперь депутат победоносного парламента поднимает руку на азербайджанского офицера. Это непростительный поступок. И все это происходило тогда, когда спикер Милли Меджлиса вместе со спикерами парламентов Турции и Пакистана находилась в Шуше. Мы сами утвердили ограничения в связи с карантинным режимом. Впредь партия «Ени Азербайджан» должна более тщательно относиться к выбору кандидатов», - сказал он.

В свою очередь, депутат Гудрат Гасангулиев отметил, что представление генпрокурора о лишении Эльданиза Салимова депутатской неприкосновенности было достаточно обоснованным. «Но я хочу, чтобы генпрокурор внес ясность в еще один вопрос. Эльданиз Салимов заявил, что до этого инцидента он сталкивался с шантажом и давлением. Обращался ли он по этому поводу в правоохранительные органы?» - спросил депутат. А председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж заявил, что избиение сотрудника полиции не должно остаться безнаказанным. «Поднятая на сотрудника полиции рука должна расцениваться как поднятая длань на государство. Депутаты пишут законы, а сотрудники полиции их исполняют. Член парламента представляет народ, а когда нарушает закон, теряет это право», - сказал Захид Орудж. Депутат Эркин Гадирли обратился к генпрокурору и спросил его о том, почему уголовное дело в отношении Эльданиза Салимова было возбуждено по статье 309.2 (превышение должностных полномочий). Эркин Гадирли отметил, что согласно изменениям, внесенным в Конституцию, депутат не является должностным лицом, а уголовное дело можно было возбудить по статье 315 (применение насилия в отношении представителя власти). Затем последовало самое скандальное выступление на сегодняшнем заседании. Депутат Таир Керимли попытался заступиться за Эльданиза Салимова, отметив, что это бытовой конфликт, который можно решить примирением сторон.

«Речь о нанесении побоев, а не о статье 309.2. Разве в полномочиях полицейского определять превысил депутат полномочия или нет? Выходит, что у полицейского есть хозяин, а у депутата нет. Каждый день мы получаем жалобы граждан на действия сотрудников полиции. Нам теперь при виде полицейских стараться избегать их? Каждого из нас под разными предлогами лишат неприкосновенности? Выходит, что народ говорит правду и парламент надо распустить», - сказал Таир Керимли. Выступление депутата вызвало резкую гневную реакцию спикера Сахибы Гафаровой, которая заявила, что «хозяином депутата является народ». «Я не поняла сути вашего выступление. Я вам дам прослушать один видеоролик продолжительностью в 10 минут. И вы поймете, кто кого оскорбил. Что означают ваши слова о том, что у депутатов нет хозяина? Хозяином Милли Меджлиса является народ. Но вы посмотрите, что вытворил наш депутат. Я приглашу вас в свой кабинет, поставлю эту запись и сама выйду. А вы послушайте. И потом посмотрим, сможете ли вы после этого выступать с такими заявлениями», - сказала спикер. Затем слово было передано генпрокурору Кямрану Алиеву, который, моментами подправляя свое пенсне, отвечал на вопросы депутатов. На вопрос о том, почему была применена 309-я, а не 315-я статья Уголовного кодекса, Кямран Алиев заявил, что в момент инцидента сотрудник полиции не находился при исполнении своих служебных обязанностей. Вместе с тем генпрокурор отметил, что депутаты являются должностными лицами и в применении 309-й статьи нет ничего необычного. Отвечая на вопрос депутата Гудрата Гасангулиева, генпрокурор заявил, что в следственных материалах нет жалоб от Эльданиза Салимова о том, что до инцидента он подвергался давлению или шантажу. Вместе с тем генпрокурор отметил, что знаком с распространенными в социальных сетях заявлениями. И если даже подобные факты имели место, для их решения имеются законные пути. Кямран Алиев также отреагировал на выступление депутата Таира Керимли: «При другом случае, это дело можно было бы рассмотреть в рамках административного правонарушения. Но когда в будущем вы ознакомитесь с деталями уголовного дела, то убедитесь, что это не тот случай, когда можно решить вопрос простым примирением». После завершения выступления генпрокурора слово взяла спикер Сахиба Гафарова. Спикер обратила внимание депутатов на занимаемый статус в обществе. «Депутат не должен чувствовать себя выше других. Я выражаю чувство глубокого сожаления. Уверена, что в будущем мы не будем более обсуждать подобные вопросы. В представлении генпрокурора есть достаточные основания для лишения депутата неприкосновенности», - сказала спикер.