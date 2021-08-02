6 миллионов манатов на ремонт крыш в Баку. Но каких крыш?

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку», заказчик ремонтно-строительных работ от имени Исполнительной власти города Баку, объявило о заключении договора на ремонт кровли крыш государственного жилого фонда. Об этом сообщает Туран.

Согласно данным Единого портала государственных электронных закупок, договор присужден ЗАО “Vest-Ltd” 28-го июля. Стоимость контракта – 5 млн 995,3 тыс. манатов ($3 млн. 526 тыс.). В мае 2020 года между этими сторонами был подписан аналогичный договор на сумму 9 млн 992,5 тыс. манатов ($5 млн. 878 тыс.).

Договором предусмотрено завершение ремонтных работ до 30 августа этого года. При этом, вопреки требованию законодательства, не раскрывается перечень жилых зданий, в которых требуется ремонт крыш.