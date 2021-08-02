Новые грязные дела Армении, новые тела армянских солдат

Буквально каждый день в местах, где еще осенью прошлого года шли ожесточенные бои, поисковики находят тела погибших армянских солдат. Казалось бы, величайшая для армянского народа трагедия должна была стать уроком впрок. Ведь тысячи погибших юношей стали жертвой, если не сказать разменной монетой оккупационной политики и экспансионистской идеологии. Ан нет!

Армянские СМИ, тиражирующие информацию об обнаруженных новых телах, все еще настойчиво Физули называют Варандой, а Дашалты какой-то Щукой из Кармира. Кармир Щука… Значит, в умах армянской общественно-политической элиты все еще главенствует дурь о Великой Армении. Значит, пойдут новые грязные дела, новые юные тела, новые поползновения…

Несколько минут назад армянские СМИ распространили информацию о том, что в Физули, который называют Варандой, обнаружили останки еще трех погибших. А тела еще трех азербайджанская сторона передала при посредничестве российских миротворцев.

Война будет продолжаться до тех пор, пока Армения будет называть Физули Варандой, а Зангезур Сюником…