Наступает просветление! Депутат Акопян: «Сходишь с ума, в Карабахе повсюду азербайджанские флаги. А азербайджанцы едят ежевику»

Похоже в Армении наступает просветление в умах. И постепенно приходит осознание печальной действительности после поражения во второй карабахской войне. Но для того, чтобы осознать масштабы великого поражения, армянским политическим деятелям необходимо почаще приезжать в Карабах.

Именно так и поступила депутат распавшегося сепаратистского парламента Метаксе Акопян: «Покидаешь Степанакерт (Ханкенди) и сходишь с ума, повсюду азербайджанские флаги».