Наступает просветление! Депутат Акопян: «Сходишь с ума, в Карабахе повсюду азербайджанские флаги. А азербайджанцы едят ежевику»
Похоже в Армении наступает просветление в умах. И постепенно приходит осознание печальной действительности после поражения во второй карабахской войне. Но для того, чтобы осознать масштабы великого поражения, армянским политическим деятелям необходимо почаще приезжать в Карабах.
Именно так и поступила депутат распавшегося сепаратистского парламента Метаксе Акопян: «Покидаешь Степанакерт (Ханкенди) и сходишь с ума, повсюду азербайджанские флаги».
Об этом, как сообщают армянские СМИ, Метаксе написала на своей странице в Facebook.
«Покидаешь Степанакерт (Ханкенди) и сходишь с ума... Азербайджанские флаги повсюду,... по дороге трое азербайджанцев спокойно едят ежевику ... Шуши… изменился и ужасен...... А вы, Араик (Арутюнян) и Никол (Пашинян), асфальтируете, кидаете молоток в голову народу и врете, врете, врете... Это «спасет»».