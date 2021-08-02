Зятя Кеннеди добивают сексуальными домогательствами

В отношении губернатора штата Нью-Йорка, зятя легендарного министра юстиции и кандидата в президенты Роберта Кеннеди заработал маховик черного пиара. Атакуют одного из самых популярных американских политиков, добившегося грандиозного успеха в борьбе с коронавирусом.

Дескать губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных. Об этом заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, сообщает CNN.