Зятя Кеннеди добивают сексуальными домогательствами
В отношении губернатора штата Нью-Йорка, зятя легендарного министра юстиции и кандидата в президенты Роберта Кеннеди заработал маховик черного пиара. Атакуют одного из самых популярных американских политиков, добившегося грандиозного успеха в борьбе с коронавирусом.
Дескать губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подвергал сексуальным домогательствам своих подчиненных. Об этом заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, сообщает CNN.
По словам прокурора, следователи в рамках расследования в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми ранее в адрес губернатора, получили показания от 179 человек. "Содержание этих бесед, а также ряд свидетельств дают ясную картину: губернатор Куомо подвергал сексуальным домогательствам действующих и бывших сотрудниц администрации в нарушение как федеральных законов, так и законов штата", - отметила Джеймс. Кроме того, по ее словам, было установлено, что домогательствам со стороны Куомо подверглись несколько женщин, не имеющих отношения к администрации штата.
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