15 июля Россия без объяснения причин объявила персоной нон-грата генконсула Эстонии в России Марта Лятте. Об этом haqqin.az сообщал еще в июле.

ФСБ России пролила свет на обстоятельства и причины выдворения из страны дипломата. Как сообщили спецслужбы РФ, консул Эстонии пытался собрать сведения о планах России в Арктике. Об этом сообщает Медуза.

По данным ФСБ, консул генконсульства Эстонии в Петербурге Март Лятте несколько раз встречался с гражданином России, через которого пытался получить закрытую информацию. ФСБ распространило видео задержания консула, где он обсуждает с неким гражданином России правительственные документы, находящиеся в открытом доступе.