Шахрияр Мамедъяров проиграл Ароняну в первом четвертьфинале Chessable Masters

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров неудачно провел первый четвертьфинальный матч на онлайн-турнире по быстрым шахматам Chessable Masters, который является 8-м этапом Champions Chess Tour, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Он уступил Левону Ароняну со счетом 0,5:2,5. Завтра состоится ответный матч, в котором Шахрияру, чтобы перевести матч на тай-брейк, нужно обязательно побеждать.

Вчера Мамедъяров и Аронян играли друг с другом на предварительной стадии. Тот поединок завершился вничью. По итогам 15 туров отборочного раунда Шахрияр занял 7-е место, а Аронян – 2-е. Согласно регламенту турнира, обладатели этих позиций играют друг с другом в четвертьфинале.