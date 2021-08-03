Премьер-министр Финляндии вернула в бюджет деньги за свои семейные завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула в бюджет страны часть денег за свои семейные завтраки после того, как вокруг этих трат разразился скандал. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

Сообщается, что глава правительства вернула 10 тысяч евро, а всего до конца лета должна передать государству 14 тысяч. По ее словам, она потратила эти деньги на семейные трапезы за последние полтора года, потому что думала, что это нормальная практика для финских премьер-министров.

Когда выяснилось, что государство не оплачивает премьерам завтраки, она пообещала возместить все расходы, а канцелярия, занимающаяся вопросом, пообещала разработать обновленные инструкции по получению государственных льгот.