Совбез ООН о наступлении движения "Талибан"

Совет Безопасности (СБ) ООН глубоко обеспокоен высоким уровнем насилия в Афганистане после начала наступления движения "Талибан". Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному снижению насилия. Они также выразили глубокую обеспокоенность высоким количеством нарушений прав человека в районах, затронутых вооруженным конфликтом", - говорится в заявлении.

Кроме того, СБ ООН призвал "власти Исламской Республики Афганистан и движение "Талибан" приступить к инклюзивному и содержательному мирному процессу под руководством и с участием афганцев, чтобы достичь скорейшего политического урегулирования и перемирия", отмечается в документе.