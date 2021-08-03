Эйнулла Фатуллаев 3 августа 2021, 23:13

Мораль краткой и поучительной истории депутата Эльданиза Салимова такова – главная проблема в завышенной самооценке части нашего общества. Никому неизвестный, плохо образованный и, как выяснилось, дурно воспитанный человек, который ничего не добился в своей жизни, в одночасье оказался в кресле народного избранника. Салимов дослужился до инспектора Налоговой службы маленького района, потом оставил госслужбу и ушел работать клерком в филиал полукриминального банка. Впрочем, вот и все, что известно о его славном прошлом. Ни одного дня в политике, журналистике или общественной жизни. То есть человек, совершенно чуждый идеалам защиты общественных интересов, никак не проявивший себя в жизни, внезапно оказался в списке кандидатов в депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан». И, опираясь на административную махину мощнейшей политической силы, впрыгнул и уцепился за ветвь законодательной власти. С которой и сросся. В богатом и могучем русском языке есть замечательное слово, которое может раскрыть психологический портрет Салимова, – выскочка.

Салимов почувствовал себя воплощением этой самой необъятной, безграничной и надменной власти. Ибо он стал ее частичкой, не осознавая сам того, но весьма жалкой и ничтожной. Момент истины он осознал гораздо позже, когда подполз в наручниках в грязный тюремный воронок. Салимов – человек с низкой социальной ответственностью и лишенный способности политического мышления. Не зря большую часть времени этот депутат проводил в буфете парламента. Депутатская корочка стала для него входящим билетом в большой буфет власти, а вышла волчьим билетом. Для подобного рода людей власть – это сущая вседозволенность. Азербайджанской власти, как и общественности, очень сильно повезло – ведь из таких, как Салимов, рождаются и перерождаются криминальные монстры. Один Махмудов с Човдаровым чего стоили… На нашей памяти это второй арест действующего депутата. Первое «недоразумение» произошло прямо в стенах пленарного зала парламента, когда один человек с улицы, типичный «махновец», решил на глазах правительства и депутатов порешать проблемы и поквитаться с другим депутатом. Вот и тот человек с улицы, которого даже в период нахождения в стенах парламента ласково называли Гуськой-бандюганом, слишком серьезно отнесся к своему новому статусу. И чуть позже, объявив себя лидером оппозиции, стал претендовать на высшую власть в стране. Кандидат в президенты, лидер оппозиции, отец азербайджанской демократии!..

В правящей партии с давних пор обнаружилась проблема с отбором кадров. Что и говорить, если ситом для отбора кандидатов в депутаты стал человек с трайбовым лицом по имени Сиявуш Новрузов. А Сиявуш Новрузов – это наихудший диагноз азербайджанской политики. И неудивительно, что в его списке мог оказаться клерк из банка по фамилии Салимов. Поверьте, что таких салимовых в списке «Ени Азербайджан» пруд пруди. И очаровательной и интеллигентной Гафаровой еще придется долго разруливать конфликтные и взрывоопасные ситуации. Тем более что в парламенте все еще засиделся такой гость из прошлого эльчибеевско-юрского периода, как Таир Керимли. Страна запомнила этого депутата, вершившего судьбами на посту председателя Верховного суда при Эльчибее, не реформами и вердиктами, а историческим приступом истерии. Позже Таир Керимли подлечил нервы, встал на путь исправления и вернулся в парламент с пожелтевшими обоями в образе конструктивно-приличного оппозиционера. Но после сегодняшнего заседания Милли Меджлиса оказалось, что Таир Керимли все еще переполнен кипящей протестной лавой. Кипящий вулкан, а не конструктивист. Депутат, оставшийся в памяти людской одной своей истерией, оказался единственным депутатом, поддержавшим Эльданиза Салимова. Но и у Керимли есть своя логика. Правда, лишенная этатизма. Или, проще говоря, государственничества. Керимли (напасть с этой фамилией в Азербайджане!) обвинил спикера Гафарову в том, что она не сумела постоять за своих. А вот министр внутренних дел оказался мужиком сильным, потому что смог постоять за своих «пацанов». Болезненная логика Керимли обескураживает своими органическими расстройствами: парламент проиграл в схватке с МВД. Вот эта фраза и раскрывает уровень мышления и политической сознательности народного избранника – лидера карликовой партии с громким названием «Единение».

Депутат парламента набросился с кулаками на полицейского. Это же трагедия, не так ли? Брошен вызов устоям государства, ибо в Азербайджане с идеологией патерналистского государства полицейский олицетворяет собой устои правового государства. Нанесение прилюдной пощечины полицейскому можно приравнять брошенному устоям государства вызову. Хотя подобная интерпретация поступка Салимова может быть воспринята не только в патерналистском, но и в государстве с европейской демократией. В той же Германии или Франции полиция воплощает образ мощи государства. Казалось бы, речь идет об основах государственного мышления, то есть устоявшейся традиции взаимного уважения народы и элиты. Что происходит в случае нарушения этой традиции? Конфликт, который приводит к социальным и даже политическим катаклизмам. Вот почему государство в случае Эльданиза Салимова проявило мгновенную реакцию защиты своей иммунной системы, как и в случае с доморощенной правозащитницей Лейлой Юнус, покусившейся на честь полицейского мундира. Излишние глубокие познания в социальной психологии ни к чему, чтобы понять еще одну очевидную опасность и угрозу – сегодня в государство полетел кулак депутата, а завтра могут полететь и камни из черносотенной толпы. Важно правильно расставить акценты: речь идет не о защите интересов власти или МВД, а о неприкосновенности устоев стабильного государства… Генпрокурор прав в своем доводе, что инцидент Салимова надо рассматривать как особый случай. Ведь, как выяснилось позже, депутат ужинал в ресторане своего родственника, куда и нагрянула полиция с ночным рейдом. И этот ресторан вместе с родственниками депутата нарушил правила карантина, установленные этим же депутатом. И согласно логике депутата, законы могут нарушать все рестораны в Хачмазе, кроме заведения, в котором он находится.