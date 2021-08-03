США: Талибы нападают на Кабул

Госдепартамент США выступил с сенсационным заявлением, подтвердив ранее озвученную российскими стрингерами информацию о боях в Кабуле.

«Соединенные Штаты считают, что взрыв в Кабуле имеет все признаки нападения со стороны талибов, однако пока не могут официально это подтвердить». Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.

"Мы, безусловно, видели появившиеся сегодня сообщения о взрыве в Кабуле. Пока мы не можем официально подтвердить это, но, конечно, он имеет все отличительные признаки нападений талибов, которые мы видели в последние недели. Мы безоговорочно осуждаем все эти нападения", - отметил дипломат.