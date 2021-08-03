Самир Абасов: «Нефтчи» должен вернуться из Финляндии с победой!»
Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с ХИК (2:2) в Лиге Европы.
«Думаю, что была хорошая интересная игра, - говорит Абасов. - Раунд состоит из двух матчей. Нужно хорошо играть и там, и тут. Отмена выездного гола может дать нам преимущество. В гостях все начнется сначала. Мы должны вернуться оттуда с победой. Сделаем все для этого. Соперник хорош. Сегодня вы это увидели.
Сегодня наш вратарь Агиль Мамедов получил травму, Благодарю Кямрана Ибрагимова, который его заменил и в такой игре не огорчил нас. Он вышел и сыграл уверенно.
У Агиля была температура, некоторое время не тренировался. Сейчас не могу сказать, каково его состояние. Надеемся, что все будет нормально.
Некоторые изменения в тактике были вынужденные. Они были сделаны на основе увиденного на тренировках. Какие-то игроки были не совсем готовы, поэтому пришлось ставить определенных футболистов на иные позиции.
Благодарю всю команду. Проделали большую работу. Я доволен показанной игрой. Чем недоволен? Ничем. Все было хорошо.
К концу игры у футболистов стала заметна усталость. Идти вперед и бежать назад было сложно.
Ответная игра пройдет на поле с синтетическим газоном? Да, нам там будет сложно играть. Те команды, которые постоянно играют на синтетике, лучше чувствуют себя там. Например, у нас всегда бывают проблемы в матчах с «Сабаилом». Мы хотим полететь в Финляндию за два дня, чтобы привыкнуть к газону.
Намик Алескеров? Он поехал в Турцию, чтобы для его лица была подготовлена специальная маска. Когда вернется, постепенно начнет работать по индивидуальной программе.
Трансферные дела продолжаются. Мы в поисках. Да, были игроки, которых мы хотели пригласить. В частности, речь идет о 3-4 нападающих, но они не хотят сюда приезжать. Дело не в нашем клубе, а, видимо, в общей ситуации.
До утра просматриваем видео с игроками, ведем с ними переговоры, в том числе и с агентами. С некоторыми игроками я говорил лично. А в конце эти футболисты отказываются приезжать. Трансферы 100 процентов будут. Верим, что скоро».
Главный тренер ХИК Тони Коскела:
«Как мы и ожидали, у «Нефтчи» очень хорошая команда. Особенно это касается игроков середины поля. Лаваль своим дриблингом создал нам проблемы. К тому же три дня назад у нас была игра, поэтому было тяжело как физически и тактически. Но игра прошла так, как мы и ожидали. Матч получился хорошим.
В ответной игре будут некоторые изменения и у нас, и у «Нефтчи». Но могу сказать, что «Нефтчи» играл против нас так, как против «Динамо» и «Олимпиакоса».
Я надеялся, что мы вообще не пропустим. В первые 25-30 минут матча мы играли очень хорошо, контролируя мяч. Потом появилась усталость. Это изменило игру. Я рад, что после пропущенного голы мы смогли быстро ответить.
Думаю, в первом тайме мы сыграли лучше в нападении, чем во втором. Но на то есть причины, о которых я сказал выше.
То, что чемпионат Финляндии сейчас в разгаре – это и плюс, и минус для нас. Во-первых, у «Нефтчи» в отличие от нас было 5-6 недель подготовительного периода. Во-вторых, одно дело играть раз в неделю, как «Нефтчи», и совсем другое - через каждые три дня, как мы. Я не считаю это преимуществом.
Да, мы сюда приехали за результатом, и счет 2:2 нас устраивает, так как через неделю будем играть дома. Конечно, результат мог быть и другим, но в целом 2:2 – удовлетворительно для нас.
Жара была одной из проблем. В Финляндии сейчас около 20 градусов. Ответная игра пройдет в привычной для нас атмосфере».