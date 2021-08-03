Самир Абасов: «Нефтчи» должен вернуться из Финляндии с победой!»

Главный тренер «Нефтчи» Самир Абасов на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от игры с ХИК (2:2) в Лиге Европы.

«Думаю, что была хорошая интересная игра, - говорит Абасов. - Раунд состоит из двух матчей. Нужно хорошо играть и там, и тут. Отмена выездного гола может дать нам преимущество. В гостях все начнется сначала. Мы должны вернуться оттуда с победой. Сделаем все для этого. Соперник хорош. Сегодня вы это увидели.

Сегодня наш вратарь Агиль Мамедов получил травму, Благодарю Кямрана Ибрагимова, который его заменил и в такой игре не огорчил нас. Он вышел и сыграл уверенно.

У Агиля была температура, некоторое время не тренировался. Сейчас не могу сказать, каково его состояние. Надеемся, что все будет нормально.

Некоторые изменения в тактике были вынужденные. Они были сделаны на основе увиденного на тренировках. Какие-то игроки были не совсем готовы, поэтому пришлось ставить определенных футболистов на иные позиции.

Благодарю всю команду. Проделали большую работу. Я доволен показанной игрой. Чем недоволен? Ничем. Все было хорошо.

К концу игры у футболистов стала заметна усталость. Идти вперед и бежать назад было сложно.

Ответная игра пройдет на поле с синтетическим газоном? Да, нам там будет сложно играть. Те команды, которые постоянно играют на синтетике, лучше чувствуют себя там. Например, у нас всегда бывают проблемы в матчах с «Сабаилом». Мы хотим полететь в Финляндию за два дня, чтобы привыкнуть к газону.

Намик Алескеров? Он поехал в Турцию, чтобы для его лица была подготовлена специальная маска. Когда вернется, постепенно начнет работать по индивидуальной программе.

Трансферные дела продолжаются. Мы в поисках. Да, были игроки, которых мы хотели пригласить. В частности, речь идет о 3-4 нападающих, но они не хотят сюда приезжать. Дело не в нашем клубе, а, видимо, в общей ситуации.

До утра просматриваем видео с игроками, ведем с ними переговоры, в том числе и с агентами. С некоторыми игроками я говорил лично. А в конце эти футболисты отказываются приезжать. Трансферы 100 процентов будут. Верим, что скоро».