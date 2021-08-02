Россия может запретить импорт азербайджанского картофеля. Что случилось?

Ульвия Худиева, собкор 00:15

«Россельхознадзор» может временно запретить импорт азербайджанского картофеля, если в его образцах будет обнаружен вирус. Такое заявление сделало российское ведомство на прошлой неделе. Возможность ввоза азербайджанского картофеля на российскую территорию обсуждалась и на встрече в видеоформате специалистов «Россельхознадзора» и Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ). Российская сторона сообщила, что в импортируемых из стран - членов Евразийского экономического союза корнеплодах обнаружена бурая бактериальная гниль и попросила соответствующие азербайджанские ведомства усилить контроль в связи с этим.

Корреспонденты haqqin.az решили изучить ситуацию с выращиванием картофеля в стране, а также риски, связанные с его экспортом. Сейчас сезон вывоза картофеля на продажу в Россию близится к концу, однако введение «Россельхознадзором» ограничений может поставить азербайджанских фермеров в затруднительное положение, так как осталась еще значительная часть урожая. Агентство пищевой безопасности между тем уже начало проверки в хозяйствах, специализирующихся на его выращивании. Как сообщили haqqin.az в агентстве, в большинстве стран, включая и граничащие с Азербайджаном, в последнее время свирепствует вирус так называемой мозаики пепино, способный нанести серьезный ущерб сельхозпроизводителям. Небывало распространяется и вирус коричневой морщинистости плодов. Эти болезни поражают преимущественно томаты, но могут повредить и баклажаны, картофель, табак. За последние годы в мире, в особенности в Европе, существенно расширился ареал распространения вируса растений, и пока у человечества нет эффективных методов борьбы с ним. Пораженное растение спасти невозможно. В ходе проведенных «Россельхознадзором» видеомониторингов при участии специалистов АПБ в хозяйстве ООО Can agro и партии картофеля, выставленного на продажу ООО Geotermal aqro, обнаружена бурая бактериальная гниль, а в овощах от ООО Local Garden - вирус коричневой морщинистости плодов. В этих хозяйствах специалисты АПБ уничтожили пораженные ростки, а также провели необходимую дезинфекцию. При проверке использованных на предприятии семян (завезены из Испании – ред.) был обнаружен вирус коричневой морщинистости. Соответствующие органы Испании уже предупреждены о давшем весьма негативные результаты исследовании. Именно зараженный семенной материал представляет наибольшую опасность, в связи с чем Агентство пищевой безопасности усилило контроль за импортированными семенами уже на таможне. Однако в страну поступает и значительное количество незадекларированных семян, которые попадают в страну посредством почтовых отправлений и в ручной клади.