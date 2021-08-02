Американцы готовы к переговорам с Ираном. Чем ответит Тегеран?

Делегация Соединенных Штатов готова вернуться в Вену для продолжения непрямых консультаций с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но Тегеран должен принять решение об участии в них. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы готовы вернуться в Вену, чтобы возобновить эти непрямые переговоры по взаимному возвращению к соблюдению СВПД. Предельно ясно, что официальные лица в Иране и иранское правительство должны принять решение в рамках своей собственной системы о курсе, который они хотят проводить в связи с переговорами по СВПД в Вене", - отметил дипломат.